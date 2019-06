Spuigasten over The Hague Pride en mobiliteitstransitie

Jongerenplatform ZTACK in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM aandacht voor het jongerenplatform ZTACK.

Jongerenplatform ZTACK, dat afgelopen januari voortkwam uit het talentenprogramma The Radio Project, gaat verder uitbreiden. Op 22 juni wordt er op het Media Park in Hilversum een ZTACK talentendag georganiseerd, om het huidige team van het jongerenplatform verder uit te breiden. We gaan daarover in Mediamix praten met juryvoorzitter en radiocoach Pierre Papa.

