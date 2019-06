Spuigasten over The Hague Pride en mobiliteitstransitie

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan The Hague Pride en de mobiliteitstransitie.

Den Haag bereidt zich voor op de eerste editie van The Hague Pride. Alle bussen en trams van HTM werden deze week al versierd met regenboogvlaggetjes. Maar ook bij de Hofvijfer wapperen regenboogvlaggen. Wat betekent The Hague Pride voor de LHBTI-gemeenschap in Den Haag? En hoe ziet het emancipatiebeleid van het stadsbestuur eruit? Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) is te gast.

Mobiliteitstransitie

Wat moet Den Haag doen aan al het autoverkeer in de stad? Daarover ging het deze week tijdens een commissievergadering van de Haagse gemeenteraad bij de bespreking van de zogeheten mobiliteitstransitie. De politiek is sterk verdeeld over de manier waarop het autoverkeer in de toekomst in goede banen moet worden geleid. In Spuigasten gaan de raadsleden Jelle Meinesz (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) en Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) met elkaar in debat.

Live vanuit centrale bibliotheek aan het Spui

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.