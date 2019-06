Activiteiten The Hague Pride vanmiddag afgelast

Alle activiteiten van The Hague Pride van zaterdagmiddag zijn afgelast. Dat meldt de organisatie. De Pride Walk en Royal Rainbow Parade gaan niet door vanwege het slechte weer.

De organisatie heeft een negatief advies van de hulpdiensten gekregen om de festiviteiten door te laten gaan. Het podium programma dat vanaf 17:00 uur zou starten gaat voor alsnog wel door.

Bert van Alphen, wethouder emancipatie laat in een eerste reactie weten: “Dit is echt een domper. Er is zoveel energie in gestoken. Iedereen had er zin in. Maar veiligheid boven alles. Hopelijk kunnen we het inhalen.”

The Hague Pride

In het Filmhuis was donderdag de aftrap van de eerste editie van de ‘The Hague Pride’. De Pride wordt georganiseerd door de mensen achter het voormalig Rainbow Festival, de voorloper van The Hague Pride.

Net zoals afgelopen jaren bij het Rainbow Festival was het de bedoeling dat er Pride Walk op zaterdag zou plaatsvinden. Ook zou de eerste editie van De Royal Rainbow Parade moeten starten. “Een koetsenparade niet alleen door het centrum maar ook door de winkelstraten Prins Hendrikstraat en Reinkenstraat.”

Foto: Richard Mulder / 2017.