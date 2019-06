Bultrug walvis Jojo weer in Scheveningen, maar nu in plastic

Ode aan Mozart en regisseur Theu Boermans in Kunstlicht op Den Haag FM

Het wekelijkse live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00-12.00 uur aandacht aan het zomerspektakel ‘Amadeus’ (foto), de voorstelling ‘Tiaratragedie’ en aan een uiterst kunstzinnige influencer.

Wie was nou de grootste, Bach of Mozart? Beethoven misschien? Het Nationale Theater brengt deze zomer het spektakelverhaal van Mozart en zijn rivaal Salieri. Met live muziek door Opera2Day en veertig koorleden ga je aan de hand van een muziektheatervoorstelling terug in de tijd van het oude Wenen.

Theu Boermans (o.a ‘Soldaat van Oranje’) regisseert en modelleert het stuk naar het bekende toneelstuk van Peter Shaffer, beroemd geworden door film ‘Amadeus’ van Milos Forman. Hij vertelt in Kunstlicht waarom hij deze onderneming aangaat. Ook Mozart is in Kunstlicht lijfelijk aanwezig, in de persoon van Sander Plukaard.

Volgend weekeinde kun je bij theaterschool Rabarber terecht voor het jaarlijkse terugkerende jongerentheaterfestival STUDIO33. Vijftien theatervoorstellingen, geregisseerd door jonge theatermakers en gespeeld door de jonge gasten van Rabarber. In de aftrapweek speelt onder andere de voorstelling ‘Tiaratragedie’, van Yoni Serlie.

Tanja Ritterbex (34) wordt de Lady Gaga van de beeldende kunst genoemd. In de tentoonstelling ‘Free the Eyeball‘ bij de Haagse presentatie-instelling Nest kruipt ze in de huid van een beroepsinfluencer. Geregeld groeien haar zestig videowerken bij Nest uit tot een snoepwinkel vol absurde mogelijkheden. Schrijver en publicist Maurits de Bruijn vertelt naar aanleiding van de tentoonstelling over consumentisme en voyeurisme, en over de verhouding tussen het bestaan als ‘vlogger’ in de beeldende kunst.

In Kunstlicht ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander. Tot besluit zijn er de agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.