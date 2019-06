50-jarig Poetry International in Het Woordenrijk

Poetry International viert haar 50e verjaardag en wij blikken in Het Woordenrijk terug en ook vooruit met dichter en programmeur Jan Baeke, archiefopnames en muziek.

In 50 jaar is Poetry International uitgegroeid tot een instituut waar jaarlijks dichters van over de hele wereld naar toe komen. Met dichter en programmeur Jan Baeke bespreken we de ontwikkelingen van het dichtersfeest en blikken we vooruit op de editie van dit jaar (13-16 juni te Rotterdam). Tevens hoor je archiefopnames van het festival van onder meer Antjie Krog, Tom Lanoye, Rita Dove en Radna Fabias en muziek van festivalacts als The Last Poets, De Likt en Charlotte Adigery.

Natuurlijk hoor je ook de wekelijkse literaire agenda voor Den Haag en omstreken.

Het Woordenrijk is elke zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gepresenteerd door Harry Zevenbergen, Rene Schaarenburg en Ricco van Nierop.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).