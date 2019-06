Genomineerd voor de Haagse C: Repair Kid

Aanhouding na steekincident Schalk Burgerstraat

Meer in

De politie heeft zondagavond één iemand aangehouden na een steekincident in de Schalk Burgerstraat in Transvaal. Dat meldt de politie op Twitter. Het incident was rond 19.30 uur.

Bij het steekincident is één iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De straat werd afgezet voor onderzoek.

De politie zoekt nog getuigen.