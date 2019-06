Genomineerd voor de Haagse C: Repair Kid

De vier genomineerden voor de Haagse C bekendgemaakt; iedereen kan nu stemmen Ook dit jaar wordt deze prijs voor cultuurparticipatie in de laatste week van juni uitgereikt als afsluiting van iktoon: de maand waarin iedereen aangespoord wordt zijn talenten en kunsten te laten zien.

Veel Haagse projecten hebben zich eerder dit jaar aangemeld. Een jury heeft uit alle inzendingen vier genomineerden gekozen. Deze genomineerde kunst- en cultuurinitiatieven zijn nu bekend. Tot en met 14 juni kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriet op www.cultuurschakel.nl/haagse-c.

Genomineerd: Kunsten in de Kamer

Dit jaar is het thema van de Haagse C ‘Out of the box’. Van de vier genomineerden zijn videoportretten gemaakt. Vandaag; Repair Kid.

Prijsuitreiking

De Haagse C kent twee winnaars: één wordt gekozen door de jury en de andere door het publiek. De winnaars ontvangen op vrijdag 28 juni de Haagse C uit handen van wethouder Robert van Asten en juryvoorzitter Paula Udondek.