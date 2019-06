50-jarig Poetry International in Het Woordenrijk

Rotterdamsebaan volgende week te bezoeken

Tijdens de Dag van de Bouw zijn de werkterreinen aan de Rotterdamsebaan open voor het publiek. Op zaterdag 15 juni kan iedereen kijken in de Vlietzoom, in de tunnel en bij knooppunt Ypenburg. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kunnen bezoekers de bouwwerkzaamheden van dichtbij bekijken.

De tunnel in

Bezoekers kunnen de Victory Boogie Woogietunnel inlopen en zich onder de snelwegen A4 en A13 doorlopen. Ook de machines waarmee de Rotterdamsebaan wordt gebouwd zijn te bezichtigen. Tevens zijn de archeologische vondsten die zijn opgegraven tijdens de bouw te bekijken.

Waar?

Op de Laan van Hoornwijck, ter hoogte van Drievliet en de tramhalte Laan van ’s-Gravenmade.

Met de fiets

Vanaf Ypenburg of Rijswijk fiets je via de Laan van Hoornwijck. Ter hoogte van de tram- en bushalte Laan van ’s-Gravenmade sla je af en volgt je de aangegeven route. De fiets stal je gratis in de fietsenstalling op het werkterrein.

Met het openbaar vervoer

Neem tram 15 of Connexxion bus 30 en stap uit bij de bus- en tramhalte Laan van ’s-Gravenmade. Steek over bij de bus- en tramhalte, zodat je op de stoep langs de Laan van Hoornwijck kunt lopen (aan de zijde waar u het gebouw van BDO en Avalex ziet). Volg de aangegeven route naar de ingang van het werkterrein.

Met de auto

Rijd met de auto naar het stadion van ADO Den Haag, op het Haags Kwartier 55. Hier kan je gratis parkeren. Vanaf daar ga je met een pendelbus naar de ingang van het werkterrein. Na je bezoek kunt je hier weer instappen om teruggebracht te worden naar het parkeerterrein bij het ADO stadion.