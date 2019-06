Na afgelasting zaterdag, toch gezellige zondag The Hague Pride

Zware windstoten gooiden zaterdag roet in het eten voor The Hague Pride. Het programma in de buitenlucht moest noodgedwongen worden afgelast. Zondag was het wel anders: de temperaturen waren prima, het zonnetje liet zich goed zien, en dus kon er toch nog genoten worden.

Er waren optredens van Mariska van Kolck, Nathalie Makoma, Carolina Dijkhuizen, Miss Bunty & Paul Morris.

The Hague Pride 2 The Hague Pride 3 The Hague Pride 4 The Hague Pride 5

Foto’s: Richard Mulder.