Na afgelasting zaterdag, toch gezellige zondag The Hague Pride

Opbrengt eerste vaatje Hollandse Nieuwe naar Stichting Mag Ik Dan Bij Jou

Meer in

De Stichting Mag Ik Dan Bij Jou is dit jaar het goede doel van de traditionele veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe. De veilig van dinsdag markeert de officiële start van het haringseizoen.

Cabaretier en liedjesschrijver Claudia de Breij, beschermvrouwe van de stichting, neemt de cheque in ontvangst. De Stichting Mag Ik Dan Bij Jou, van het gelijknamige liedje, zet zich in voor de veiligheid en geborgenheid van kinderen met kanker tijdens hun behandeling in het ziekenhuis.

Verse haring

Vanaf de dag na de veiling, woensdag, is de Hollandse Nieuwe weer overal te koop. Tijdens de veiling wordt de vis gekeurd en weten we hoe de kwaliteit dit jaar is.

In een paar weken tijd moet de voorraad voor een heel jaar gevangen worden. Alle haringen worden in Denemarken aan land gebracht en daar verwerkt. Dat speciale verwerkingsproces maakt dat de haringen Hollandse Nieuwe worden.

Foto: Nederlands Visburea / Archief.