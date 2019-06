Aanhoudingen na autobrand

Zondagavond is brand gesticht in een geparkeerde auto in de Flakkeesestraat op Scheveningen, dat meldt de politie.

Volgens Regio 15 liep een groep jongeren door de straat met een jerrycan net voor de brand. De politie heeft een aantal verdachten aangehouden. De recherche onderzoekt de brandstichting in Duindorp.