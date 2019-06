ADO Vrouwen schreeuwen Oranje Leeuwinnen naar eerste overwinning op WK

Het Nederlands vrouwenelftal is het WK in Frankrijk goed begonnen door de eerste wedstrijd met 1-0 te winnen van Nieuw-Zeeland. De selectie van de ADO Den Haag Vrouwen keek de wedstrijd in het Cars Jeans Stadion en Den Haag FM was erbij.

“Heel gaaf dat het vrouwenvoetbal zo veel aandacht krijgt”, zegt verdediger Gwyneth Hendriks. “Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld.” Hendriks maakt deel uit van het Nederlands vrouwenelftal onder 19 dat komende zomer het Europees Kampioenschap speelt in Schotland. Naast de verdediger maken ook aanvaller Chasity Grant en middenvelders Marisa Olislagers en Julia Kagie kans op het EK.

“Het doel is om over vier jaar zelf het WK te spelen”, zegt Olislagers, aanvoerder van het jeugdelftal. Ook Chasity Grant droomt van het Nederlands Elftal. “Ik durf eigenlijk nog niet zover vooruit te kijken”, zegt de spits. “Maar het WK is een absolute droom.”