Gratis bellenblaas tijdens Buitenspeeldag

Tijdens de Buitenspeeldag woensdag kunnen alle kinderen gratis bellenblaas ophalen bij de diverse Stadsboerderijen. Dat laat de gemeente weten.

Den Haag is morgen één grote speelplek voor kinderen. Buitenspeeldag is een jaarlijks gehouden dag met het doel kinderen te stimuleren om buiten te spelen en te sporten in hun eigen buurt.

Een lijst met Stadsboerderijen in de stad is hier te vinden. Let wel, op = op voor de gratis bellenblaas.

Foto: Archief.