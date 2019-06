HSP, PvdA en PvdD willen lokaal, duurzaam en seizoensgebonden voedsel

De Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren en PvdA willen maatregelen voor gezond, lokaal, seizoensgebonden en duurzaam geproduceerd voedsel. Het Haagse gemeentelijke voedselbeleid moet hiermee worden uitgebreid

De partijen willen allereerst dat mensen minder vlees gaan eten. Robert Barker (PvdD): “De gemeente heeft hier een voorbeeldfunctie, maar geeft daar op dit moment halfslachtig invulling aan. De gemeente moet bij eigen bijeenkomsten en door in gesprek te gaan met horeca de vleesconsumptie verminderen en voedselverspilling tegengaan.”

Voedsel dichtbij

Door voedsel van dichtbij te halen is ook een wereld te winnen voor het klimaat, vindt Janneke Holman (PvdA). “Waarom zouden we tomaten van duizenden kilometers verderop importeren, als we naast de kassen in het Westland wonen?”

Te weinig geld voor gezond voedsel

Een kwart van de inwoners uit achterstandswijken heeft te weinig geld heeft om gezond eten te kopen. “Met kennis, een bewustwordingscampagne en het stimuleren van gemeenschapsinitiatieven rond voedsel kan de gemeente hier het nodige aan doen.” zeggen de partijen.