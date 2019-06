Quote 500-bende in Misdaadcollege

Het oprollen van de Quote 500-bende staat dinsdagavond op NPO1 centraal in het programma Misdaadcollege. Het programma besteedt aandacht aan in totaal vier misdaadzaken die landelijk veel aandacht kregen.

De politie kreeg de inbrekersgroep in 2012 in het vizier. De bende gebruikte Quote 500, de lijst met rijkste Nederlanders, als inspiratiebron om toe te slaan.

Vijftien aanhoudingen

Op 2 oktober 2012 deden agenten doorzoekingen in elf woningen en hielden in totaal zes vrouwen en negen mannen aan. Uit het daarop volgende rechercheonderzoek bleek al snel dat deze groep personen kon worden gelinkt aan meerdere inbraken in het hele land. De totale buit liep naar schatting in de miljoenen.

Werk- en celstraffen

De rechtbank legde de hoofdverdachten, afkomstig uit Spoorwijk, uiteindelijk celstraffen op die opliepen tot zes jaar. In hoger beroep kregen de hoofdverdachten later een lagere straf opgelegd. Veertien anderen kregen straffen opgelegd die varieerden van een werkstraf tot veertien maanden celstraf.

Foto: Politie.