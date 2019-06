Genomineerd voor de Haagse C: WOW Academie

Vrouw (23) in billen geknepen terwijl ze naar haar werk loopt

Meer in

De politie zoekt een man die een 23-jarige vrouw heeft aangerand. De vrouw loopt op woensdag 23 april rond 6.30 uur naar haar werk. Ze loopt vanaf het centraal station via de Grote Marktstraat naar de Prinsegracht Plotseling wordt ze hard in haar billen geknepen. Ze schrikt, draait zich om en ziet nog net een man hard wegrennen. De vrouw doet aangifte tegen de man.

De verdachte is die ochtend gefilmd op het moment dat hij zijn scooter parkeert op de hoek van de Grote Marktstraat en het Spui. Hij loopt daarna de Grote Marktstraat in, waar het slachtoffer op dat moment ook loopt. Hij blijft een stukje achter haar lopen. De daadwerkelijke aanranding op de Prinsegracht is niet te zien.

Foto: Politie.