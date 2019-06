Quote 500-bende in Misdaadcollege

Zorgen over voorbestaan filialen Hudson’s Bay

Vakbond CNV maakt zich zorgen over het voortbestaan van warenhuisketen Hudson’s Bay in Nederland. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Bij het bedrijf is een financieel adviseur ingehuurd om de opties voor de vijftien winkels in Nederland te bekijken. Daarbij geeft Hudson’s Bay aan mogelijk winkels te gaan sluiten.

Er gaan al langer geruchten dat het bedrijf fors verlies draait in Nederland. Hudson’s Bay zit pas sinds 2017 in Nederland. In Den Haag zit de keten in het voormalige pand van V&D in het centrum.

Foto: Archief.