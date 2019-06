ADO Den Haag Vrouwen bereiden zich voor op nieuw seizoen

De speelsters van ADO Den Haag zijn begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Dinsdag trainden zij voor het eerst met de gehele groep in het vertrouwde Cars Jeans Stadion.

Ten opzichte van vorig seizoen is er veel veranderd. Een aantal speelsters ging weg en daarvoor kwamen een hoop nieuwe gezichten terug. Zo ook de trainer; oud-voetballer Sjaak Polak.

Vorig seizoen miste het team de bekerfinale op een haar en werd ADO vierde in de kampioenspoule. “Ik wil ADO laten staan waar ze horen te staan en dat is minimaal in de top vier”, zegt Polak.