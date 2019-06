Deltaplan moet Randstad bereikbaar houden

Het Deltaplan Mobiliteit moet voorkomen dat de Randstad dichtslibt. Het plan van zo’n 25 verkeer- en vervoersorganisaties is vandaag gepresenteerd aan het kabinet. In het plan staan ideeën als rekeningrijden, extra fietspaden en betere ov-verbindingen. Dat meldt mediapartner Omroep West.

In de Randstad zit de bottleneck vooral in snelwegen. Die moeten beter op elkaar worden aangesloten. Begin juni werd bekend dat Den Haag de ‘filehoofdstad van Nederland’ is. Ook het openbaar vervoer in de Randstad moet beter, zoals een betere en snellere ov-verbinding tussen Den Haag en Scheveningen.

Voor de maatregelen in het Deltaplan is tussen 2020 en 2040 bijna 56 miljard euro nodig.