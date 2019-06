Honderden harmonicaspelers spelen ‘Piano Man’ tijdens recordpoging

In het Zuiderparktheater vindt woensdagavond een recordpoging plaats waarbij zoveel mogelijk mondharmonicaspelers het bekende nummer ‘Piano Man’ van Billy Joel gaan spelen. Dit moet dan een plekje gaan opleveren in The Guinness World Records.

In het lied zit een bekend mondharmonicamelodietje, en dat stukje wil de organisatie met zoveel mogelijk mensen spelen. De zanger en gitarist van The Raspers, die ooit het mooiste lied over Scheveningen maakten, doet mee aan de recordpoging. “Iedereen kan meedoen, zolang je maar een harmonica in toonsoort ‘C’ meeneemt”, vertelt Robbert Reijenga op Den Haag FM.

Voor de mensen die nog wat oefening konden gebruiken waren in de aanloop naar de recordpoging twee workshops. Met de ongeveer 200 verwachte deelnemers belooft de organisatie het record te bemachtigen. “Op deze schaal is nog nooit zoiets gedaan voor het nummer van Billy Joel.”

De poging vindt woensdagavond om 20.00 plaats in het Zuiderparktheater, onder begeleiding van de tributeband The Billy Joel Experience.

Luister hier naar het interview met Robbert Reijenga op Den Haag FM.