Kilometers fietspad op de schop

De gemeente vervangt jaarlijks een aantal kilometer tegelfietspad door rood asfalt. Dit jaar is dat ruim vier kilometer. Zo ook op de Oostduinlaan.

Wethouder Robert van Asten (Mobiliteit) ging afgelopen vrijdag zelf aan de slag op een asfaltspreidmachine: “Fietsen zorgt ervoor dat onze drukke stad bereikbaar blijft. Daarom willen wij voor fietspaden met goede kwaliteit zorgen. Op geasfalteerde fietspaden ben je sneller en ook comfortabeler onderweg. Hier aan de Oostduinlaan plaatsen wij ook meteen 300 meter aan vergevingsgezinde randjes. Een ongeluk zit in een klein hoekje en deze randjes zorgen ervoor dat fietsers veiliger onderweg zijn.”

Vergevingsgezinde randjes

Op plekken in de stad waar het fietspad wordt vernieuwd, worden ook direct schuine randjes geplaatst. Deze schuine randjes, ook vergevingsgezinde randjes genoemd, zorgen ervoor dat je minder snel valt als je per ongeluk over het randje fietst. Eerder zijn deze ook al geplaatst in de Waldorpstraat.

Foto: Gemeente Den Haag/Arnaud Roelofsz.