Regen op Nationale Buitenspeeldag 2019 mag de pret niet drukken

Ondanks de aanhoudende regen was woensdag een geslaagde Nationale Buitenspeeldag voor de kinderen in Houtwijk. “Regen is voor ons geen probleem, we zijn dus naar binnen gegaan met de activiteiten”, vertelt Mostapha Jaidi op Den Haag FM.

Mostapha is namens Streetsports Den Haag een van de organisators van de buitenspeeldag in Houtwijk. Door het tegenvallende weer moest hij creatief omgaan met de invulling van de geplande buitenactiviteiten. “Sommige dingen gingen niet door, maar het voetbaltoernooi is gewoon een tafeltennistoernooi geworden”, legt de begeleider uit. “Het belangrijkste is dat kinderen ergens terecht kunnen om te sporten of op een andere manier in beweging te zijn”.

Voor de kinderen die woensdag in Wijkcentrum Bokkefort waren, was het een geslaagde dag. “Alleen jammer dat het springkussen niet doorging”, beklaagde de kinderen.

Luister hier naar het interview met Mostapha Jaidi op Den Haag FM.