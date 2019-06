Storing leidt tot langere wachttijden voor uitslag examenleerlingen

Door een technische storing bij administratiesysteem Somtoday moeten duizenden leerlingen langer wachten op de uitslag van hun eindexamen. Een woordvoerster van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bevestigt de storing na berichtgeving door het AD.

De storing is inmiddels wel opgelost, maar hoe groot de vertraging is, is nog niet bekend. Scholen worden nu alsnog gebeld. We hopen dat de extra wachttijd voor de meeste leerlingen beperkt blijft”, aldus een woordvoerster van CvTE.

“Ik word vanaf 12.00 uur gebeld, met hopelijk goed nieuws”, vertelt eindexamenleerling VMBO-TL Lucas woensdagochtend op Den Haag FM. De leerling van de Vrije School Den Haag is uiteindelijk rond 13.30 gebeld met een teleurstellende de uitslag. “Ik moet helaas een herkansing maken. Het is jammer, maar het gaat goed komen”, vertelt Lucas vol vertrouwen.

Foto: Henk Benting

Luister hier naar het interview met Lucas op Den Haag FM.