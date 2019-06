Uniek dubbelconcert van Tim Akkerman en Alexander Broussard in Zuiderparktheater

De Haagse zanger Tim Akkerman speelt zaterdag 22 juni in het Zuiderparktheather een eenmalig dubbelconcert samen met Alexander Broussard. Beide artiesten brengen een eerbetoon aan hun idolen Bruce Springsteen en Billy Joel tijdens het concert ‘New York State of Mind’.

“Het leuke is dat Bruce Springsteen en Billy Joel ook graag samen spelen”, legt Tim Akkerman uit op Den Haag FM. “Daarom leek het ons leuk om, als muzikanten die al shows over hun idool hadden, dit te combineren op één een avond”. De Haagse zanger reist met zijn tour ‘Tim Akkerman sings The Boss’ door het hele land, net als Broussard met zijn ‘The Billy Joel Experience’.

De beide bands spelen hun sets na elkaar in het Zuiderparktheater. “Maar soms spring ik bij tijdens Alexanders set, en hij ook bij mij. Zo delen we de liedjes en de avond met elkaar.” Kaarten zijn te koop via de website van New York State of Mind.

Luister hier naar het interview met Tim Akkerman op Den Haag FM.