Beloningsbrief moordenaar Willem van Oranje naar Den Haag

De Koninklijke Bibliotheek heeft op een veiling in Frankrijk een de beloningsbrief aan Balthasar Gerards, de moordenaar van Willem van Oranje gekocht. Het handschrift werd in 1590 ondertekend door koning Filips II van Spanje en brengt volgens de bibliotheek het nationale verleden een stukje dichterbij.

Staatsvijand Willem van Oranje

In 1580 riep de Spaanse overheid Willem van Oranje uit tot staatsvijand. Diegene die hem van zijn leven zou beroven kon rekenen op een adelverheffing en 25.000 gouden kronen, nu ruim 3 miljoen euro.

Het was de Franse katholiek Balthasar Gerards die op 10 juli 1584 Willem van Oranje neerschoot op de trappen van het Prinsenhof in Delft. De moord was een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. De opstandige gewesten moesten opeens zonder leider verder. Uiteindelijk bleek Maurits, de tweede zoon van Willem van Oranje, een waardige opvolger. Onder zijn leiderschap konden de noordelijke provincies doorzetten en kwam Nederland tot stand.

Op 10 juli, de sterfdatum van Willem van Oranje, organiseert de Koninklijke Bibliotheek een informeel KB Café over deze aanwinst.

Foto: Koninklijke Bibliotheek.