Duurzame renovatie provinciehuis gegund aan Kuijpers

De renovatie van het provinciehuis is gegund aan aannemer Kuijpers, samen met Kraaijvanger Architects, DGMR en Valstar Simonis. Het pand wordt de komende jaren gerenoveerd en verduurzaamd. De renovatie moet leiden tot een energieneutraal gebouw.

“Ik ben blij met de gunning van de renovatie en verduurzaming van ons hoofdgebouw aan het consortium ‘Hollands Licht’. Dit gebouw, naar ontwerp van architect Peutz, is beschermd stadsgezicht en huisvest al ruim 50 jaar de Statenzaal, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Ik heb het vertrouwen dat we na de renovatie een mooi gebouw voor Provinciale Staten en medewerkers terug krijgen, waar we onze inwoners en partners weer mogen ontvangen”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Ontwerp

Met het nieuwe ontwerp komt een meer logische indeling van het gebouw en komt de Statenzaal middels een grote glazen gevel in verbinding te staan met het Malieveld. De renovatie zal na de zomer 2019 starten en wordt begin 2022 afgerond.