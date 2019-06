Man aangehouden na steekpartij in restaurant

Een tas vol afval voor een kopje koffie en een schoner strand

Tijdens het wandelen een tas vullen met zwerfafval en die vervolgens inruilen voor een gratis kopje koffie of thee bij een van de strandtenten op Scheveningen. Met dit idee wil Noortje Schrauwen, oprichter van Grondstofjutters, het Haagse strand een stuk schoner maken.

Ondanks dat er genoeg prullenbakken staan, wordt er namelijk nog veel rommel op het strand achter gelaten. “Veel mensen denken dat de gemeente het wel opruimt en beseffen daarnaast niet dat er bijvoorbeeld plastic in sigaretten zit”, zegt Schrauwen. “Ik denk daarom dat mensen het niet per sé expres doen, maar het gebeurt wel.”

Er doen veertien Scheveningse strandtenten mee. Een daarvan is strandpaviljoen Buiten. Eigenaar Jim Romijn hoopt dat het initiatief een stimulans is voor mensen die hun rommel niet opruimen. “Anders komt het in de zee terecht en blijft het daar voor honderden jaren”, zegt Romijn.

Single-use plastic

Naast het inzamelen van afval via de juttas doet de strandtent nog meer voor een schoner strand. Zo zijn ze een initiatief gestart om geen single-use plastic meer te gebruiken. De melkcupjes en honingzakjes hebben ze daarom vervangen. Per 2021 moeten alle terrassen af van plastic dat maar een keer gebruikt wordt. Een aantal strandtenten op Scheveningen wilde daar niet op wachten en zijn dit seizoen al begonnen met het verduurzamen van hun terras.