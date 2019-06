“Gemeente moet regie vervangen gasleidingen nemen”

De gemeente moet de regie van het versneld vervangen van verouderde gasleidingen in de stad meer naar zich toetrekken. De gemeenteraad drong daar gistermiddag op aan tijdens een debat over de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat. Volgens wethouder Liesbeth van Tongeren doet de gemeente al alles wat ze kan, zo meldt mediapartner Omroep west.

Netbeheerder Stedin is al jaren bezig met het vervangen van deze leidingen maar deze klus heeft vertraging opgelopen. Ondanks dat de stad aandeelhouder van Stedin is, kan ze geen rechtstreekse invloed uitoefenen.

Foto: Den Haag FM.