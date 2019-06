Inkomenseis voor woning middenhuur? Gemeenteraad stemt vanavond

De gemeenteraad stemt donderdagavond over inkomenseisen voor huurwoningen in het middensegment. Huurders die meer dan 57.000 euro (alleenstaanden) of 67.000 euro (twee- of meerpersoonshuishouden) verdienen komen per 1 juli niet meer in aanmerking voor een huurhuis uit de vrije sector. De gemeente geeft daar dan geen huisvestingsvergunning meer voor af.

De maatregel is mogelijk door een recente wetswijziging en geldt niet voor mensen die al een middeldure huurwoning hebben. Den Haag is de eerste gemeente die ingrijpt in de vrije sector. De stad neemt de maatregel om te voorkomen dat mensen met een modaal inkomen niet in Den Haag kunnen wonen. Dat zegt wethouder Boudewijn Revis.

De gemeenteraad stemt donderdag over het voorstel van wethouder Boudewijn Revis (VVD) over de verhoging van de vergunningsgrens. Eind mei stemde de Eerste Kamer in met een wetswijziging, waarin expliciet staat dat gemeenten bij woningschaarste eisen kunnen opleggen aan de vrije sector.