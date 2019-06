Man aangehouden na steekpartij in restaurant

Donderdagochtend is een man gewond geraakt bij een steekpartij in een restaurant aan de Laan. Rond 06.00 uur kreeg de politie melding van de steekpartij. Agenten konden een 36-jarige Hagenaar aanhouden. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. Volgens de politie raakte ook de verdachte gewond tijdens het incident.

De politie denkt dat een ruzie tussen een aantal personen in het restaurant de oorzaak van de steekpartij is. Ook zijn rake klappen gevallen. De politie onderzoekt de zaak.