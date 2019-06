1.400 kilometer lange fietstocht tegen stierenvechten vertrekt vanuit Den Haag

Ongeveer vijftien leden van de International Vegan Stike Group vragen aandacht voor hun strijd tegen stierenvechten door vanaf vrijdag van Den Haag naar het Spaanse Pamplona te fietsen. “We komen daar op 4 juli aan om ons aan te sluiten bij de internationale demonstratie tegen stierenvechten”, vertelt deelnemer aan de fietstocht Peter Janssen op den Haag FM.

De ‘Bike Against Bullfighting’ is een drie weken durende fietstocht van 1.400 kilometer van Den Haag naar Pamplona. Die stad staat bekend om de jaarlijkse stierenrennen tijdens de San Ferminfeesten op 6 juli, waarbij de runderen door de stad denderen. “Wat niet iedereen realiseert is dat de dieren na de stierenrennen worden afgemaakt”, legt Peter uit.

Het fietsende gezelschap hoopt iedere dag ongeveer 70 kilometer te fietsen en onderweg te demonstreren waar mogelijk, of een aantal stierengevechten te verstoren. “Dat doen wij door met een tekst op het lijf geschreven de ring in te springen om het gevecht te ontregelen.”

Na een korte demonstratie met een aantal sprekers op het Plein klinkt om 12.00 het startsein voor ‘Bike Against Bullfighting’.

Foto: Bike Against Bullfighting (Facebook)

