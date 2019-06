Mensenvissen, Festival Classique en eerste concerten OCC in Kunstlicht

Wederom drie dagen feest tijdens 72ste editie Vlaggetjesdag dit weekend

Meer in

Vrijdagavond gaat de 72ste editie van Vlaggetjesdag op Scheveningen van start. Zoals elk jaar zijn er volop activiteiten en natuurlijk mag het haring happen niet ontbreken. Nieuw dit jaar is een zeilwedstrijd op zondag. Vrijdag start om 17.00 uur de ‘grootste’ haringparty, direct gevolgd door een ‘musicalmeezingspektakel’: SingAlong Vlaggetjesdag.

“Een haringparty lekker op de kade, geen gezeur met mensen in pak maar lekker puur genieten van de haring”, vertelt organisator Peter Boelhouwer op Den Haag FM. De festiviteiten vinden plaats in de tweede binnenhaven van Scheveningen. De hele dag door zijn er zaterdag optredens van artiesten als Luminize, Jeroen van der Boom en Xander de Buisonjé. Maar ook voor de Scheveningse tradities en cultuur is er alle aandacht. Zo zijn er veel demonstraties van oud-Hollandse ambachten te zien.

Vlootschouw

Een tiental grote kotters en enkele (ex-)visserij schepen verlaten om precies 13.00 uur de Scheveningse haven. Al de deelnemende schepen varen voor de boulevard langs. Op het duin bij de vuurtoren heb je een prachtig uitzicht op het schouwspel. Aan boord van het vlaggenschip bepaald een jury welk schip in de prijzen valt en wordt geëerd met wimpels en certificaten.

Verder krijgt Gospel aan de Haven een vervolg, na het succes van vorig jaar. “We hoorden dat sommige kerken in de stad de dienst wat eerder afrondden dan normaal zodat ze naar Scheveningen konden komen”, vertelt een trotse Peter. Op zondag treedt de bekende Black Gospel Groep G-roots op. Vanaf 13.00 uur gaat de groep samen met de aanwezigen diverse bekende gospelliederen zingen. Het hele programma van Vlaggetjesdag 2019 is hier te vinden.

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Peter Boelhouwer op Den Haag FM.