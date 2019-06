Spuigasten over Deltaplan Mobiliteit en discriminatie in Duindorp

Doek valt voor Grand Prix Judo in Den Haag

De Grand Prix Judo in Den Haag houdt na twee edities op te bestaan. De internationale judofederatie trekt de licentie in wegens verwachte financiële tekorten bij de komende edities. Het evenement kost bijna een miljoen per jaar. Het lukt de organisatoren niet langer dat bedrag bij elkaar te krijgen.

‘Het is triest te moeten constateren dat de financiële uitdaging te groot is gebleken’, zegt Felix Thieme, voorzitter van Judo Bond Nederland. De gemeente laat in een reactie weten het een ‘betreurenswaardig’ besluit te vinden. ‘Wij weten van de tekorten, helaas kunnen wij onze financiële bijdragen niet dermate verhogen dat daarmee de tekorten zijn weggewerkt’.

Kwalificatie voor Tokio

De eerste editie van de Grand Prix in Den Haag werd in 2017 gehouden op de Sportcampus in het Zuiderpark. De editie van dit jaar zou ook gelden ook als onderdeel van de olympische kwalificatie voor de Spelen van 2020 in Tokio.

