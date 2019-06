Eerste eigen liedje voor Haagse chansonband ‘Tess et les Moutons’

Tess van der Zwet heeft deze week met haar band Tess et les Moutons eindelijk een eigen single uitgebracht. “Het was nooit goed genoeg, maar deze wel,” vertelde de zangeres in de Middagshow van Den Haag FM. De track heet ‘Mon Paris’ en is een lofzang aan de stad waar ze een halfjaar woonde.

Samen met haar band treedt Tess al zeven jaar op met Franse chansons. De vraag om een eigen liedje was er al langer, zo schrijft de band op Facebook. “We spelen al de klassiekers, die zijn zó goed. Voor je daar een eigen liedje bijplaatst moet je het wel -zelf- echt goed genoeg vinden.”

Luister hier naar het interview met Tess van der Zwet op Den Haag FM.