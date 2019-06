Imkers houden open huis

In het weekend van 13 en 14 juli houden imkers op meer dan 230 locaties in het land open huis. In Den Haag kan je terecht bij Stadstuin de Groene Geest, Nieuw Waldeck. Voor het tiende jaar op rij organiseert de Nederlandse Bijenhoudersvereniging de Landelijke Open Imkerijdag.

Tijdens het open huis van de bijenhoudersvereniging leren bezoekers van alles over bijen. Insecten en in het bijzonder bijen staan volop in de belangstelling omdat ze het niet zo makkelijk hebben. Bijen zijn onmisbaar voor ons dagelijks voedsel. Het is daarom van groot belang om onze leefomgeving zo bij-vriendelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het planten van allerlei bloeiende gewassen waar nectar en stuifmeel kan worden verzameld.