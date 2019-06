John Goossens blijft langer bij ADO Den Haag

John Goossens blijft langer bij ADO Den Haag. Er is een mondeling akkoord bereikt over een contract tot 2021, met een optie voor een extra seizoen.

“We zijn blij dat we er met John zijn uitgekomen en dat hij dus nog minimaal twee jaar bij ons blijft”, zegt Manager Voetbalzaken Jeffrey van As over de contractverlenging. “John is een ervaren speler, die al richting de 200 wedstrijden in het betaalde voetbal gaat. Hij heeft een fijne techniek en misschien nog wel een betere traptechniek. Dat maakt hem een belangrijke schakel in ons positiespel en een gevaarlijk wapen bij standaardsituaties. We zullen nog veel plezier beleven aan zijn gouden linker”, verwacht Van As.

Goossens tekende in de loop van het seizoen 2017/2018 zijn eerste contract bij ADO Den Haag.

Foto: Richard Mulder.