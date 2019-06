Spuigasten over Deltaplan Mobiliteit en discriminatie in Duindorp

Mensenvissen, Festival Classique en eerste concerten OCC in Kunstlicht

Het wekelijkse live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00 tot 12.00 uur aandacht aan de tentoonstelling ‘Skins’ (foto), de voorbije én de komende week van Festival Classique en aan de voortgang van de bouw van het Onderwijs en Cultuur Complex (OCC).

In de handen van de Haagse beeldend kunstenaar Peter Zwaan worden vissen tot gemuteerde objecten met menselijke trekjes. Voor de eerste keer wordt zijn werk samengevat in één overzichtstentoonstelling: ‘Skins’, bij HOK Gallery. Van de Afrikaanse duiventil, de gecamoufleerde mensenvis tot de verboden vrucht, het stopcontact en het sixpack. Peter Zwaan en initiatiefnemer Alfred van der Helm van HOK, het kleinste galerietje van Nederland, komen langs in de studio van Kunstlicht.

Festival Classique laat sinds 2006 jong en oud kennismaken met klassieke muziek. Het denkt buiten de gebaande paden en verwachtingspatronen van klassieke muziek zonder aan de kwaliteit van de muziek af te doen. Daarom zijn er op epicentrum Scheveningen onder meer reuzenradconcerten, ‘Sunsetconcerten’ en vele gratis te bezoeken optredens. Met nieuwe festivaldirecteur Neeltje Leemans blikt Kunstlicht terug op haar eerste week en vooruit naar de aankomende week vol klassiek snoepgoed.

OCC voor het eerst in gebruik

Het OCC, het kunsthuis-in-aanbouw voor Nederlands Dans Theater, Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium, begint van binnen en buiten al danig vorm te krijgen. De zalen in aanbouw worden zaterdag voor het eerst in gebruik genomen voor korte muziek- en dansvoorstellingen. Kunstlicht mocht binnen alvast een kijkje nemen.

Wederom is er aandacht voor de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander. Tot besluit zijn er de agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Peter Zwaan