Spuigasten over Deltaplan Mobiliteit en discriminatie in Duindorp

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan het Deltaplan Mobiliteit en discriminatie in Duindorp.

Zo’n 25 verkeer- en vervoersorganisaties presenteerden deze week het Deltaplan Mobiliteit aan het kabinet. In het plan staan oplossingen tegen het dichtslibben van Nederland. Het gaat om ideeën als rekeningrijden, extra fietspaden en betere ov-verbindingen. In de Randstad gaat het voornamelijk om snelwegen die beter op elkaar moeten worden aangesloten. Begin juni werd bekend dat Den Haag ‘filehoofdstad van Nederland’ is. Ook het openbaar vervoer in de Randstad moet beter, zoals een betere en snellere ov-verbinding tussen Den Haag en Scheveningen. In Spuigasten is wethouder Robert van Asten (D66) te gast. Hoe kijkt de verkeerswethouder naar deze plannen?

Duindorp

De Haagse gemeenteraadscommissie sprak deze week over het nut van de publieke dialogen die de gemeente in Duindorp voert. De gesprekken moeten in kaart brengen of er sprake is van discriminatie in de wijk. Haagse Stadspartij, NIDA en de PvdA, maar ook GroenLinks en D66 gaven vorig jaar de opdracht aan het college tot een onderzoek naar racisme. Het onderzoek naar racisme deed veel stof opwaaien. Duindorpers vinden dat ze worden gestigmatiseerd en gecriminaliseerd. Ook burgemeester Krikke verzette zich al eerder, omdat het onderzoek volgens haar de Duindorpers onterecht in een kwaad daglicht stelt. In Spuigasten spreken fractievoorzitter Hanneke van der Werf (D66) en fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz (NIDA) over het nut van publieke dialogen in deze wijk.

Live vanuit centrale bibliotheek aan het Spui

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.