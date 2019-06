Straatvraag: Is Duindorp wel of niet racistisch?

Duindorp was deze week onderwerp van een fel debat in de Haagse gemeenteraad, want discrimineren Duindorpers meer dan andere Hagenaars? Onderzoek zou dat volgens een deel van de gemeenteraad moeten uitwijzen, maar er zijn ook partijen die vinden dat het onderzoek Duindorpers alleen maar in een kwaad daglicht zet. Voorlopig laat het onderzoek op zich wachten en heeft iedereen er weer iets over te zeggen, maar wat zeggen de Duindorpers er zelf eigenlijk van?