Wethouder Mobiliteit toch fan van auto’s

Cultuur snuivende toeristen hoeven niet meer naar Amsterdam maar kunnen beter naar Den Haag als het aan de New York Times ligt. Wethouder Cultuur en Mobiliteit Robert van Asten is trots op deze vermelding heeft een aanrader. “Zelf ben ik fan van het Louwmanmuseum, daar staan juweeltjes van wagens”, vertelt Van Asten op Den Haag FM.

De Amerikaanse krant noemt musea als het Gemeentemuseum, het Mauritshuis en Escher in Het Paleis als pronkstukken van de stad. Via Twitter laat hij weten dat Den Haag voor de echte liefhebber van goede musea meer aanraders kent. “Denk dan aan het Fotomuseum, Museon en Beelden aan Zee.”

Terechte aandacht voor de Haagse musea @gemeentemuseum, @EscherinPaleis en @mauritshuis in de NYTimes🗞. En voor de echte liefhebber van goede musea kent Den Haag nog wel wat meer aanraders! https://t.co/1SdAnsBaBD — Robert van Asten (@RvanAsten) 13 juni 2019

OCC

Wethouder van Asten is aanstaande zaterdag ook aanwezig bij speciale voorstellingen op de bouwplaats van het Onderwijs en Cultuurcomplex (OCC) aan het Spui. Die is bij hoge uitzondering open voor het publiek op De Dag van de Bouw.

Het is de allereerste keer dat het gebouw echt in gebruik zal zijn zoals bedoeld door verschillende korte muziek- en dansvoorstellingen in de zalen in aanbouw te spelen. “Dat laat zien wat je over twee jaar kan verwachten wanneer het complex af is”, aldus de wethouder.

Foto: Gemeente Den Haag

