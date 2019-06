Burgemeester Krikke: “Wantoestanden jaarwisseling onacceptabel”

Burgemeester Pauline Krikke vind de wantoestanden afgelopen jaarwisseling onacceptabel. Vrijdag is een evaluatierapport aan de gemeenteraad gestuurd. Afgelopen jaarwisselingen waren er in Den Haag meer autobranden en meer geweld tegen hulpverleners.

“Het baart me zorgen dat de cijfers dit jaar slechter zijn dan vorig jaar”, aldus Krikke in het rapport. Afgelopen jaarwisseling werden 21 gevallen van geweld tegen hulpverleners geregistreerd, tegen 14 het jaar daarvoor. De brandweer moest ruim 450 keer in actie komen, ruim 30 procent vaker dan tijdens de jaarwisseling van 2017 op 2018.

De cijfers van de gemeente gaan nog even door: 28 autobranden, tien meer dan dan in 2017-2018. De politie werd tijdens de afgelopen jaarwisseling 277 keer ingezet. Uit cijfers van het jaar daarvoor blijkt dat de dienders toen ‘slechts’ 97 keer moesten ingrijpen.

Vuurwerkverbod

Krikke laat ook weten dat de tegenvallende cijfers voor haar de noodzaak onderstrepen om tot een landelijk verbod op knalvuurwerk en siervuurpijlen te komen. “Ik heb me daar onlangs in een landelijke actie opnieuw voor uitgesproken.”

In het verslag is de vonkenregen, veroorzaakt door vuurstapels op het strand bij Duindorp en Scheveningen, nog niet meegenomen. Die veroorzaakte veel schade, onder meer aan auto’s en huizen. Naar de vonkenregen doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid apart onderzoek.