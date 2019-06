Man in gezicht gestoken in Scheepersstraat

Maarten van Roozendaal-special in Het Woordenrijk

Zanger/tekstdichter Maarten van Roozendaal overleed 6 jaar geleden. In het Woordenrijk is zijn biograaf Patrick van den Hanenberg te gast, tevens schuift Alexander Franken aan om een ode te brengen aan zijn held.

Tussen 1993 en 2013 maakte Maarten van Roozendaal de theaters onveilig met zijn doorwrochte liedjes en hartstochtelijke kleinkunstprogramma’s. Nu is er, zes jaar na zijn overlijden, een mooie biografie verschenen van de hand van theaterjournalist Patrick van den Hanenberg. Zondagavond spreken hem over dit boek en over Van Roozendaal. Tevens schuift de Haagse dichter/zanger Alexander Franken aan. Hij is een bewonderaar van Van Roozendaal en zal een compositie van hem voordragen. Daarnaast zal Franken vooruitblikken op het Zeeheldenfestival, waarvan het programma net bekend is geworden. Natuurlijk hoor je ook de wekelijkse literaire agenda voor Den Haag en omstreken.

Het Woordenrijk is elke zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gepresenteerd door Harry Zevenbergen, Rene Schaarenburg en Ricco van Nierop.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).