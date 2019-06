Maarten van Roozendaal-special in Het Woordenrijk

Man in gezicht gestoken in Scheepersstraat

Op de Scheepersstraat is vrijdagmiddag iemand in zijn gezicht gestoken. Dat meldt de politie. Zaterdagochtend heeft de politie een 42-jarige man aangehouden.

Het 50-jarige slachtoffer kreeg op de Cillierstraat ruzie met twee andere mannen. In de Scheepersstraat mondde het uit in een steekincident. De twee mannen sloegen daarna op de vlucht.

In de buurt werd het mes gevonden dat vermoedelijk is gebruikt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet verder onderzoek naar de zaak.