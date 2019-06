Straatvraag: Is Duindorp wel of niet racistisch?

Onbeperkt070-prijs gaat naar tillift bij Willemsvaart

Vrijdag is in Hilton The Hague de Onbeperkt070-prijs 2019 gewonnen door het idee om rondvaarten in de grachten toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Chris Schram van de Willemsvaart ontving de prijs uit handen van wethouder Kavita Parbhudayal.

Bij de beeldvormingsprijs is een bedrag gemoeid van 7.500 euro om een tillift bij de opstap van de rondvaarten, ter hoogte van Madurodam, te realiseren. “In 2020 verwachten we vanwege onder meer de Invictus Games en de Special Olympics Nationale Spelen veel toeristen in Den Haag, waaronder ook veel mensen met een beperking. Wij willen dat zij net zo van onze stad kunnen genieten. Deze tillift maakt dat voor iedereen mogelijk”, aldus Wim Carabain, directeur van Voorall.

De Aanmoedigingsprijs van 2.500 euro ging naar het idee om aangepast vervoer aan te bieden tijdens The Hague Contemporary Art Weekend in juli; de Eervolle Vermelding kwam ten deel aan Ezeltherapie voor mensen met een beperking.

Foto: Andrew Chin.