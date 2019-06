Toneelvereniging Durf houdt open repetitieavond om nieuwe leden te trekken

Toneelvereniging Durf heeft vrijdagavond in het kader van iktoon een open repetitie gehouden om nieuwe leden te trekken. Juni is namelijk dé maand waarin amateurkunst in het hele land in het zonnetje wordt gezet.

De toneelvereniging speelt een à twee keer per jaar een voorstelling en probeert daarmee telkens iets bijzonders. “Wij doen alles met lef”, zegt bestuurslid van de vereniging Anja van Leeuwen. “Bijvoorbeeld een regisseur die moet afstuderen, een bijzondere locatie om op te treden of een stuk met rijm wat we nu aan het doen zijn.”

De open avond trok veel mensen waaronder potentiële leden. “Het is een leuke groep en de manier waarop de regisseur instructies geeft spreekt mij heel erg aan”, zegt Maikel Smid die een kijkje nam. “Het stuk vind ik ook heel interessant.”