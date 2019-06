40 kilometer lopen om aandacht te vragen voor vluchtelingen

Een recordaantal deelnemers heeft dit weekend 40 kilometer gelopen om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor vluchtelingen. Wandelaars liepen van de Kralingse Plas in Rotterdam in de nacht naar de Grote Markt in Den Haag.

Burgemeester Pauline Krikke liep tijdens de Nacht van de Vluchteling de laatste tien kilometer mee. Behalve Den Haag waren ook Haarlem, Amersfoort en Arnhem finishsteden van zulke tochten. Tot nu toe is ruim anderhalf miljoen euro opgehaald. De actie loopt tot eind augustus en de opbrengst gaat naar Stichting Vluchteling.

Foto: Gemeente Den Haag.