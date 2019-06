Madonna en Tess et les Moutons in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Madonna en Tess et les Moutons.

Nee, het is geen jaren ’80, toch komen er dit weekend nieuwe albums van Bruce Springsteen en Madonna uit. Bij de voormalige koningin van de pop heeft het wat langer geduurd dan bij de rocker. Van beiden ga je zondagavond nieuwe songs horen. Net als van de Haagse Tess en haar schapen; Tess et les Moutons. Na een repertoire met voornamelijk chanson-covers, brengt ze deze week in een eigen Franse compositie een ode aan Parijs.

Meer releases zijn er van Naaz, Eefje de Viseer, Kate Tempest, Bastille, CHO, Teskey Brothers, Tinariwen, Editors en Flume met London Grammar. Tevens hoor de band van Anderson Paak, The Free Nationals zonder Paak en met Kali Uchis en wijlen Mac Miller.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Foto: Wouter Vellekoop