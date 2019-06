Kunstmatige intelligentie in strijd tegen fake video wint Hackathon for Peace Justice & Security

De Hackathon for Peace Justice & Security in Den Haag is gewonnen door het team Open DSE met een tool om gemanipuleerde video’s te kunnen detecteren met behulp van kunstmatige intelligentie. De hackathon viel samen met de kick-off van de IT & Security Hub, het gebied in Den Haag waar meer dan 125 organisaties samenwerken aan tech en cybersecurity oplossingen voor een betere wereld.

Ruim 200 deelnemers uit binnen- en buitenland gingen tijdens de hackathon de uitdaging aan om innovatieve data oplossingen te vinden voor uitdagingen gericht op armoede, humanitaire rampen en fakenews.

Saskia Bruines, wethouder Onderwijs, Kenniseconomie, Internationaal: “De hackathon is een mooi voorbeeld van Doing business én Doing Good in Den Haag. Hier werken steeds meer startende bedrijven en organisaties aan een betere wereld in de IT & Security Hub van Den Haag. De komende jaren willen we dit gebied een extra impuls geven, meer tech-talent naar het gebied trekken en we hopen dit mooie tech event vaker te organiseren.”

Foto: Sacha Grootjans.