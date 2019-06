Stadsdichter Sjaak Kroes en Den Haag Zuidwest in nieuwe Straatnieuws

Legoland Scheveningen wil weten welk gebouw jij nagebouwd wilt zien

Dat er in het nieuwe Legoland Discovery Centre Scheveningen ook aandacht komt voor iconische gebouwen uit Den Haag was al bekend. Online kan nu gestemd worden welk gebouw in het zogenoemde ‘miniland’ moet komen te staan.

Er kan een keuze gemaakt worden uit het nabouwen van De Pier, Paleis Noordeinde, het ADO stadion, Den Haag HS of het Strijkijzer. Ook is het mogelijk een eigen suggestie toe te voegen aan de lijst. “Een aantal van deze gebouwen zal daadwerkelijk in MINILAND terecht komen,” zo zegt het bedrijf op de eigen website.

Volgens de general manager van het Legoland Discovery Centre, Bout Hensen, gaan de deuren van de overdekte attractie in het begin van 2020 open.