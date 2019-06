Kunstmatige intelligentie in strijd tegen fake video wint Hackathon for Peace Justice & Security

Nieuw festival als ode aan straatartiest Chuck Deely

De Haags-Amerikaanse straatmuzikant Chuck Deely krijgt tweeënhalf jaar na zijn dood een hommage. Eind augustus is de Grote Marktstraat namelijk het toneel van artiesten die spelen onder de festivalnaam: The Streets Of Chuck Deely.

Op 9 januari 2017 overleed de straatmuzikant. Hij was jarenlang het muzikale karakter van de binnenstad. Hij begeleidde zichzelf met zijn gitaar. Deely zag in 1954 in het Amerikaanse Detroit het levenslicht. Vervolgens trad hij op in verschillende bandjes in Europa en Amerika voordat hij neerstreek in Den Haag.

Festival

Om hem te eren komt er op zondag 25 augustus een festival. “Op bijna elke straathoek gebeurt wel iets”, zegt organisator Robert-Jan Rueb. “Het evenement dompelt de binnenstad van Den Haag onder in muziek, straattheater, dans en streetart.”

Het festival sluit ’s avonds af met een aantal concerten op de Grote Markt. Bij elkaar treden die zondag ruim dertig acts op.

Aanmelden

Muzikanten, kunstenaars, dansers, theatermakers of andere straatacts die willen optreden tijdens het festival kunnen zich vanaf nu aanmelden op de website Chuckdeely.nl.

Luister hier naar het interview met Robert-Jan Rueb op Den Haag FM.